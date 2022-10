Topduell: SG Sonnenhof Großaspach empfängt Tabellenführer Stuttgarter Kickers

In der Fußballoberliga empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Gleichzeitig findet am Freitagabend das Kellerduell der TSG Backnang statt. In der Landesliga muss Allmersbach beim heimstarken FV Löchgau ran, Oeffingen hofft auf den Start der Siegesserie zu Hause gegen NK Croatia Bietigheim und die SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist beim Schlusslicht Ilshofen zu Gast.

Oberliga. SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 32 Punkte) - SV Stuttgarter Kickers (1. Platz, 35 Punkte/Freitag, 19 Uhr). Das Topspiel in Großaspach. Cheftrainer Evangelos Sbonias: „Die Arbeit, die wir mit der Mannschaft in den letzten 14 Spieltagen vollbracht haben, gipfelt in diesem Spiel. Jetzt geht es darum, alles das, was uns dahin gebracht hat, komprimiert 90 Minuten lang gegen die Stuttgarter Kickers auf den Platz zu bringen.“ Seit nunmehr fünf Spielzeiten gehen die Stuttgarter Kickers als ehemaliger Bundesligist in der Oberliga an den Start. Aktuell belegt das Team von Cheftrainer Mustafa Ünal mit 35 Punkten den ersten Tabellenplatz und stellt mit einem Torverhältnis von 44:7 sowohl die beste Offensive als auch Defensive der Liga.

Sport-Union Neckarsulm (15. Platz, 14 Punkte) - TSG Backnang (16. Platz, 14 Punkte/Freitag, 19 Uhr). Der bisherige Ertrag der Sport-Union Neckarsulm: drei Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen. Große Sorgen wird sich Interimscoach Oguzhan Biyik um die Defensive der TSG Backnang machen müssen. Schon 35 Gegentore kassierte die TSG. Mehr als zwei pro Spiel – definitiv zu viel. Bisher verbuchten die Gäste vier Siege. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für TSG Backnang dar.

Verbandsliga. TSG Tübingen (10. Platz, 19 Punkte) - SV Fellbach (7. Platz, 23 Punkte/Samstag, 15.30 Uhr). Nachdem der SV Fellbach zweimal nacheinander den jeweiligen Tabellenführer schlug, folgte gegen den Tabellenletzten, SKV Rutesheim, der Dämpfer. Einen Zähler gab’s. Der SVF ist damit lange nicht verloren, nur drei Punkte trennen ihn vom Spitzenreiter Normannia Gmünd. Die TSG Tübingen verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Landesliga. TSV Ilshofen II (18. Platz, 2 Punkte) - SG Oppenweiler-Strümpfelbach (16. Platz, 10 Punkte/Samstag, 17 Uhr). Ganze acht Punkte trennen die beiden Teams, die im Kellerduell der Landesliga aufeinandertreffen. Noch kurz vor Schluss ließ sich die SGOS die Punkte vom FV Löchgau nehmen. Das soll am Samstag auf keinen Fall passieren. Ilshofen steht nach 13 Partien noch immer ohne Sieg da und die Bilanz ist unerfreulich: 10 Tore stehen 42 Gegentoren gegenüber. Mit 43 Gegentoren auf dem Konto stellt allerdings Oppenweiler die schlechteste Defensive der Liga.

SV Breuningsweiler (6. Platz, 19 Punkte) - TSV Crailsheim (5. Platz, 24 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Der SV Breuningsweiler scheint in den Tritt gekommen zu sein. Zwar gab's vergangene Woche eine Niederlage gegen Neckarrems, aus den vergangenen sechs Spielen holte der SVB immerhin elf Punkte. Dieselbe Ausbeute hat der Verbandsligaabsteiger Crailsheim.

TV Oeffingen (17. Platz, 6 Punkte) - NK Croatia Bietigheim (12. Platz, 15 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Den TV Oeffingen plagen Sorgen - Personalsorgen. Und dann können die Spieler ihre Qualitäten nicht auf den Platz bringen. Auf das letzte Remis folgten vier Niederlagen. Besser läuft es da beim Aufsteiger NK Croatia Bietigheim. Der hält mit 15 Punkten noch den Anschluss zum Mittelfeld. Der TVOe muss in der Defensive aufpassen und vorne seine Chancen nutzen und mit einem Heimsieg die so nötige Erfolgsserie starten.

SV Kaisersbach (7. Platz, 19 Punkte) - SpVgg Satteldorf (10. Platz, 16 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Schaut man auf die nackten Zahlen, stehen Kaisersbach und Satteldorf gleich gut da. Die beiden Teams trennen lediglich drei Punkte, Kaisersbach hat einen Sieg mehr auf dem Konto. Treffer machte Kaisersbach 24, Satteldorf 25; Gegentore bekam der SVK 23, das Team aus dem Kreis Schwäbisch Hall 22. Eine Begegnung auf Augenhöhe.

FV Löchgau (2. Platz, 28 Punkte) - SV Allmersbach (15. Platz, 12 Punkte/Sonntag, 16 Uhr). Eine große Hürde steht dem SVA bevor: Der FV Löchgau steht derzeit an Platz zwei, ist zwar nicht unbesiegbar, aber schwer zu knacken. Oppenweiler hielt in der Partie gegen den FV lange dagegen, unterlag am Ende aber doch. Zu Hause gab Löchgau noch kein Spiel verloren, ließ gerade einmal fünf Gästetreffer zu. Seit der Niederlage gegen Heimerdingen gab’s sechsmal die volle Punkteausbeute.