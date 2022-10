Topspiel der Kreisliga A 2: Welzheim empfängt FSV Weiler zum Stein

In der Fußball-Bezirksliga könnte sich die SG Schorndorf mit einem Sieg zurück zur Spitze katapultieren und sie wartet hierfür sehnsüchtig auf die erste Niederlage des FSV Waiblingen. In der Kreisliga A 1 nimmt es Spitzenreiter Zrinski Waiblingen mit dem TSV Schlechtbach auf. Und in der Kreisliga A 2 gibt’s das erste Topduell. Der erstplatzierte FSV Weiler zum Stein ist zu Gast beim Zweiten, dem FC Welzheim.

Bezirksliga. Keine leichte Aufgabe steht dem Kreisliga-Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Spvgg Kleinaspach bevor. Zu Gast ist die SG Schorndorf und die hat nach der 1:4-Klatsche gegen Schornbach wieder etwas gutzumachen. Denn ganz oben steht nun ein anderer. Der FSV Waiblingen hat noch kein Spiel verloren, führt mit 23 Toren auch die Trefferliste an. Zu Gast ist der FSV am Sonntag bei der Verbandsligavertretung des SV Fellbach. Die Fellbacher U 23 stellt mit fünf Gegentreffern eine ganz ordentliche Defensive, die am kommenden Spieltag gehörig unter Druck geraten wird. Der VfL Winterbach steht mit null Punkten auf dem vorletzten Platz, führt aber mit 21 Gegentoren diese Negativliste an. Der VfL muss aufpassen, dass er zu Hause gegen Nellmersbach nicht zum Kanonenfutter wird.

Kreisliga A 1. Bereits um 14 Uhr startet am Sonntag das Topduell beim SV Hertmannsweiler, der den TSV Schwaikheim II empfängt. Der Gastgeber steht als Aufsteiger gut da, hat bislang nur ein Spiel verloren, und zwar vergangene Woche gegen Schlechtbach - 0:3. Die Schlechtbacher fahren nun mit einem Sieg im Rücken zum Tabellenführer Zrinski Waiblingen. Hier gilt für die Gäste sicher nur eins: Defensivarbeit. Denn Zrinski steht nicht umsonst an der Spitze, 21 Tore in fünf Spielen ist keine schlechte Visitenkarte, die da abgegeben wird.

Kreisliga A 2. Das Topspiel der Liga bestreiten am Wochenende der FC Welzheim und der FSV Weiler zum Stein. Dann ist der Erste beim Zweiten zu Gast. Es ist für die Welzheimer die Möglichkeit, sich auf die Topposition vorzuschieben und für Weiler zum Stein die Chance, seinen Abstand weiter auszubauen. Verliert Weiler, könnte das sogar direkt Rang drei bedeuten. Denn da lauert schon der VfR Murrhardt, der mit 13 Punkten punktgleich mit Welzheim dasteht.

Die Murrhardter fahren zum TAHV Gaildorf, der mit lediglich vier Punkten aus fünf Spielen nicht sonderlich gut dasteht. Zumal haben die Gaildorfer insgesamt 20 Gegentore bekommen. Auf der Haben,,s-Seite stehen neun Treffer.