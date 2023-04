Torwartfrage hat beim VfB keine Priorität

Stuttgart (dpa) - Der neue Trainer Sebastian Hoeneß will sich - wenn überhaupt - erst in seiner zweiten Woche beim VfB Stuttgart näher mit der Torhüterfrage beschäftigen. «Ich muss jetzt andere Entscheidungen treffen», sagte der Coach der Schwaben vor dem wegweisenden Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Gegen den Revierclub wird erneut Fabian Bredlow spielen.

Hoeneß' Vorgänger Bruno Labbadia hatte Stammtorwart Florian Müller nach mehreren Patzern durch Bredlow ersetzt. Auch der neue VfB-Coach hatte bei seiner erfolgreichen Premiere im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist 1. FC Nürnberg (1:0) am Mittwoch dem 28-Jährigen das Vertrauen geschenkt. «Ich habe gleich mit beiden gesprochen. Es ging darum, direkt Klarheit zu schaffen, dass das diese Woche nicht angetastet wird», berichtete Hoeneß, der am Dienstag seinen Job beim VfB angetreten hatte. Müller habe das «super aufgenommen» und werde nach wie vor gebraucht.

Darüber, wie es nach dem Auswärtsspiel in Bochum auf der Torhüterposition weitergehe, habe er noch nicht nachgedacht, sagte der 40 Jahre alte Coach. Leistet sich Bredlow im Spiel des Tabellenletzten beim 14. keinen Fehler, dürfte er Stuttgarts Nummer eins bleiben.