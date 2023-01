Trainer Harald Jaßniger verlässt den TSV Böbingen

Der TSV Böbingen und der Schorndorfer Trainer Harald Jaßniger werden nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen. „Ich habe dem Verein eine längerfristige Zusammenarbeit über die nächsten Jahre angeboten, um den Wiederaufbau weiterzuentwickeln.

Der Verein hat allerdings andere Ziele, die ich akzeptieren muss“, so Jaßniger. Bis dahin, so verspricht er, wird er seine ganze Kraft dafür einsetzen, um mit der Mannschaft noch den Relegationsplatz für die Aufstiegsspiele in die Bezirkliga Ostwürttemberg zu erreichen. Seinem Nachfolger hinterlasse er eine junge, ehrgeizige, gewachsene Mannschaft.