Trainer Matarazzo sieht Hoffenheim «auf richtigem Weg»

Zuzenhausen (dpa) - Die abstiegsbedrohte TSG 1899 Hoffenheim geht mit Personalproblemen in die Fußball-Bundesligapartie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg. Der dänische Stürmer Kasper Dolberg hat bei einem Zusammenprall im Training mit einem Mitspieler eine Gehirnerschütterung erlitten, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag mitteilte.

Auch Verteidiger Stanley Nsoki fällt wegen Hüftproblemen aus. Zudem ist Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sebastian Rudy (Oberschenkelprobleme). Weiter fehlen Jacob Bruun Larsen, Grischa Prömel und Justin Che.

Trotz des Vereins-Negativrekords von 13 Punktspielen ohne Sieg, inklusive der vier Partien unter der Regie des neuen Trainers, und Tabellenplatz 16 ist Matarazzo überzeugt, eine Trendwende zu schaffen. «Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn wir in den vorherigen drei Partien keine Punkte geholt haben», sagte er.