Trainer Tim Böhringer verlässt TSV Nellmersbach - Nachfolger steht bereit

Für den Bezirksligisten TSV Nellmersbach und Trainer Tim Böhringer trennen sich ab der Saison 2023/2024 die Wege. Abteilungsleiter Oliver Redelfs: „Wir waren und sind mit seiner Arbeit zufrieden. Zudem habe ich ihn als Mensch sehr zu schätzen gelernt." Aber wie es nun mal im Fußball so sei, entstehe nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit ein gewisser Alltag. "Darum sind beide Seiten überein gekommen eine neue Herausforderung zu suchen.“

Einen Nachfolger gibt es bereits

Die hat der TSV Nellmersbach bereits in Person von Patrick Goncalves gefunden. „ Patrick, der im Moment noch für den SV Breuningsweiler spielt, hat uns in in den Gesprächen mit seinen Plänen überzeugt, und wir sind der Meinung, daß er gut zur Mannschaft passt.“