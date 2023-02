Trainer Zeitz trifft mit dem VfL Waiblingen auf seinen künftigen Club Neckarsulm

Wenn der Vorletzte der ersten Handball-Bundesliga der Frauen das Schlusslicht empfängt und das auch noch im Landesderby, dann steckt eigentlich ausreichend Brisanz im Spiel. Am Samstag (18 Uhr) gastiert der VfL Waiblingen bei der Sport-Union Neckarsulm – und damit der aktuelle VfL-Coach Thomas Zeitz bei seinem künftigen Arbeitgeber.

Sport-Union trennt sich von Trainerin Logvin

Dass der Liga-Neuling VfL Waiblingen in der Beletage des deutschen Frauenhandballs gegen den Abstieg kämpfen würde, war vorauszusehen. Nicht indes, dass die ambitionierte Sport-Union, die vor der Saison eigentlich die Europapokalplätze im Visier hatte, auch Probleme haben würde. Nun liegen die Heilbronnerinnen nach 13 Spieltagen mit lediglich sechs Punkten auf dem Relegationsabstiegsplatz.

Die missliche Lage veranlasste die Verantwortlichen zum Handeln: Nach der 24:31-Niederlage beim BSV Sachsen Zwickau trennte sich die Sport-Union nach dreieinhalb Jahren von ihrer Trainerin Tanja Logvin. Und ein paar Tage vor dem Derby präsentierte Neckarsulm mit Thomas Zeitz ausgerechnet den aktuellen VfL-Trainer als Logvins Nachfolger.

Ein pikanter Zeitpunkt: Beide Mannschaften im Abstiegskampf

Ein äußerst pikanter Zeitpunkt, schließlich stecken beide Mannschaften im Abstiegskampf. „Das ist ein bisschen unglücklich“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz. „Es wäre zweifellos schöner und geschickter gewesen, wenn das zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlicht worden wäre als direkt vor dem Spiel, in dem wir aufeinandertreffen.“

Andererseits sei bei der Vertragsunterzeichnung Eile geboten gewesen. Die Zeit renne für Neckarsulm davon. Es habe möglichst rasch einen neuen Trainer präsentieren müssen, um die Planungen voranzutreiben. In vier Wochen sei das zu spät, weil der Markt dann leer sei.

„Für mich selbst ist die Problematik, dass wir jetzt gegeneinander spielen, nicht allzu groß“, sagt Zeitz. Gleichwohl könne er die Meinung derjenigen nachvollziehen, die sagten, das hätte anders gelöst werden können.

Derby ist für beide Teams wichtig

Vollkommen klar sei, dass er nicht im Zwiespalt sei. Schließlich sei Waiblingen aktuell sein Arbeitgeber. „Ich habe den Neckarsulmern von Anfang an gesagt, wenn ich hierherkomme mit Waiblingen, will ich gewinnen.“ Punkte gegen den Abstieg müsse sein künftiger Club woanders holen. „Oder gegen uns, dann muss sich das Neckarsulm aber erarbeiten.“

Sicherlich sei die Situation für beide Teams angespannt, das Derby sei für beide wichtig – für den VfL noch ein bisschen mehr, weil er erst zwei Punkte auf dem Konto habe und Neckarsulm sechs. Die Sport-Union kann sich mit einem Sieg ein Polster verschaffen auf den direkten Abstiegsplatz, der VfL kann bis auf zwei Zähler an den Kontrahenten heranrücken.

Zeitz sieht eine Entwicklung

In seiner Mannschaft, so Zeitz, sei sein Wechsel überhaupt kein Thema gewesen. „Meine Spielerinnen haben gesagt, okay, dann fahren wir da mal hin und zeigen denen, wie gut wir sind als Mannschaft.“ Im Hinspiel, der Liga-Premiere, hielt der VfL bis zum 21:21 in der 40. Minute mit und verlor dann den Faden. Am Ende stand die – zu deutliche – 23:30-Niederlage. Mittlerweile haben die Waiblingerinnen einiges hinzugelernt, auch wenn die Ausbeute mit zwei Punkten äußerst mager ist.

Zuletzt hätte zumindest ein Zähler hinzukommen können bei der 26:27-Niederlage gegen den BSV Sachsen Zwickau. Allen voran in den zweiten 30 Minuten zeigte der VfL, dass er einigen Gegnern der Liga durchaus Paroli bieten kann. „Es war schön zu sehen, wie wir uns nach dem Rückstand noch einmal herangekämpft und nicht den Kopf hängen lassen haben“, so Zeitz. „Wir waren auch in den Zweikämpfen präsenter. Da haben wir uns entwickelt.“

Kleines Fragezeichen hinter Caren Hammer

Einen tollen Job habe in den zweiten 30 Minuten Caren Hammer gemacht, die ihr Team mitgezogen habe. „Ich denke, einen Punkt hätten wir verdient gehabt – wobei wir ein bisschen auch selbst daran schuld waren.“ Im letzten Angriff sei das Sieben gegen sechs eine Option gewesen. Nach Rücksprache mit seinen Spielerinnen habe er darauf aber verzichtet, so verpuffte der finale Angriff. „Wenn wir aber dieselbe Einstellung und Leistung an den Tag legen, haben wir in Neckarsulm gute Karten.“

Vanessa Nagler könnte nach überstandener Daumenverletzung wieder eine Option sein – „allerdings nur im Angriff und nicht über 60 Minuten hinweg“. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Caren Hammer: Die Kapitänin hat Probleme mit der Wade.