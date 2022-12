Trainerwechsel bei der SV Remshalden

Die Handballer der SV Remshalden haben sich von Trainerin Silke Zindorf und ihrem Co-Trainer Jörg Patorra getrennt, das teilte der Verein in einer Mitteilung mit. Dem Württembergliga-Team ist es nicht gelungen, an die guten Ergebnisse der vergangenen Saison anzuknüpfen. Dabei war die junge Remshaldener Mannschaft in vielen Partien auf Augenhöhe und verlor meist erst zum Ende hin mit knappen Ergebnissen.

„Leider ist dieser ausbleibende Erfolg auch nicht spurlos an dem Zusammenspiel zwischen Trainern und der Mannschaft vorübergegangen“, heißt es in der Mitteilung. Und so wurde in einer gemeinsamen Teamsitzung nach der letzten Vorrundenbegegnung, an welcher das Team und die Trainer teilnahmen, die einvernehmliche Trennung zwischen Trainerteam und der SV Remshalden beschlossen.

Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden: Bianca Dinkel

Bereits seit einiger Zeit haben die Sportliche Leiterin Karin Auracher und der stellvertretende Abteilungsleiter Fridger Koltermann latent nach einem eventuellen Ersatz die Augen offengehalten und sind glücklich darüber, dass mit der ehemaligen Remshaldener Spielerin und B-Lizenz-Inhaberin Bianca Dinkel eine Lösung für die Rückrunde gefunden wurde. Die Abteilungsleiter erhoffen sich, dass dieser Wechsel neuen Schwung in das Team bringen wird.

Dinkel ist keine Unbekannte bei der SVR

Dinkel hatte in der Vergangenheit schon einmal die Frauen der SVR trainiert und bildete 2015 gemeinsam mit Cornelius Väth das Trainerteam beim größten Erfolg der SVR-Geschichte, dem Gewinn der Deutschen-B-Jugend-Meisterschaft. Die letzten Jahre ihrer Trainerlaufbahn war Dinkel bei der BBM Bietigheim, der Jugend in Schozach-Bottwartal und zuletzt als Hospitantin bei der Männer-Bundesliga-Mannschaft von Frisch Auf Göppingen tätig.