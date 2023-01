Trainingslager: Schorndorfer Radprofi Jannik Steimle schläft im Höhenzelt

Über den Jahreswechsel lassen es auch die Radprofis traditionell etwas gemächlicher angehen. Der Schorndorfer Jannik Steimle (26) war nach einem knapp zweiwöchigen Trainingslager in Spanien über die Feiertage zu Hause, am Mittwoch flog er für ein paar Rennen nach Australien. Dann holt sich Steimle den letzten Schliff für seine geliebten Frühjahrsklassiker – mit einer eher ungewöhnlichen Trainingsmethode: Im Trainingslager im spanischen Calpe wird das Quick-Step-Team ein Höhentraining simulieren – im sogenannten Höhenzelt.

Das Team kennt sich aus vor Ort: Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten an der Costa Blanca die obligatorischen Fotoshootings, Pressetermine und Besprechungen auf dem Programm gestanden – und diverse Einheiten auf dem Rad. „Wir haben sehr gut trainiert“, sagt Jannik Steimle.

Weihnachten und die Feiertage verbrachte der 26-Jährige mit der Familie – und natürlich auf dem Rad in den heimischen Gefilden. Bei nahezu besten Bedingungen. „Wir hatten mit dem Wetter riesiges Glück“, sagt er. Teilweise sei’s im Remstal wärmer gewesen als in Spanien.

Jannik Steimle ist gut über den Winter gekommen

Die ersten Rennen wird Jannik Steimle in den nächsten Wochen in Australien bestreiten. „Ich mache mir da schon Hoffnungen, weil ich gut über den Winter gekommen bin und gut trainiert habe.“ Auf ein Eintagesrennen am 15. Januar folgen die Tour Down Under mit einem Prolog und fünf Etappenrennen sowie zum Abschluss das Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Nach der Rückkehr macht sich Steimle mit dem Team auf ins Trainingslager nach Calpe, wo er sich in Form bringen möchte für die Frühjahrsklassiker. Die Art der Vorbereitung wird auch für den Schorndorfer etwas ganz Neues sein: Geschlafen wird in sogenannten Höhenzelten. Der klassische Höhenaufenthalt in den Bergen kommt allerdings nicht infrage. Im Februar seien die Temperaturen noch nicht so, dass die Sierra Nevada eine Option sei, so Steimle. Auf 2000 Meter Höhe liegt meist noch Schnee. Deswegen wird das Höhentraining quasi über Nacht in Höhenzelten simuliert. Steimle ist gespannt, wie er mit dem Druck in der Kammer zurechtkommen wird.

Höhepunkte: Flandern-Rundfahrt und Paris - Roubaix

Nach Spanien geht’s richtig los. Erster Höhepunkt wird der 25. und 26. Februar sein mit dem Opening Weekend in Belgien und den Rennen Omloop Het Nieuwsblad sowie Kuurne - Brüssel - Kuurne. „Da wird das erste große Kräftemessen stattfinden vor den Klassikern“, sagt Steimle.

Die nächsten größeren Rennen in Belgien sind am 24. März das E3 Harelbeke, zwei Tage später Gent-Wevelgem, die Flandern-Rundfahrt am 2. April und Paris - Roubaix eine Woche später. Dazwischen wird der Schorndorfer bei diversen anderen Rennen, sogenannten „Halbklassikern“, am Start sein.

Alles in allem dürfte Jannik Steimle bis zur deutschen Meisterschaft Ende Juni in Donaueschingen rund 45 Renntage gesammelt haben. „Das ist in etwa das normale Pensum.“ Möglicherweise kommt als Sahnehäubchen noch die Tour de France vom 1. bis 23. Juli obendrauf. „Das ist aber noch eine Weile hin“, sagt Steimle. Wenn es dumm läuft, bekommen die Fahrer erst zehn Tage vor dem Start Bescheid, ob sie dabei sind. „Abschätzen lässt es sich sicher vorher, welche Fahrer infrage kommen“, so Steimle. „Aber jedes Team will natürlich mit den besten acht Leuten hinfahren und wartet deshalb so lange wie möglich.“

Auch wenn Jannik Steimle ein „sportliches Programm“ vor der Brust hat, geht er zuversichtlich in die Saison. „Ich hoffe, die finale Trainingsphase in Spanien bringt mich dahin, wo ich sein möchte für die Klassiker.“ Wobei es nicht einfach sei, seine Form zu halten über eineinhalb Monate hinweg vom ersten Klassiker bis Paris - Roubaix.