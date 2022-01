Traumtor und Elfer: Waldhof unterliegt BVB II

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim ist mit einer Niederlage in die Restsaison der 3. Fußball-Liga gestartet. Das Team von Trainer Patrick Glöckner unterlag Borussia Dortmund II am Montagabend nach langer Führung und durch späte Gegentore noch mit 1:3 (1:0).

Marc Schnatterer hatte in der 9. Minute das 1:0 für den Waldhof erzielt, Dominik Martinovic kurz vor der Pause zwei Chancen ausgelassen. Nach dem Ausgleich durch Ole Pohlmann (73.) parierte BVB-Keeper Stefan Drljaca einen Strafstoß von Martinovic (80.), dann drehten Immanuel Pherai mit einem traumhaften Schuss aus über 40 Metern (90.) und Tobias Raschl per Elfmeter (90.+4) die Partie zugunsten der Gäste. In der Tabelle liegen die Mannheimer mit 34 Punkten aus 21 Spielen auf Platz fünf.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-745930/3