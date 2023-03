Trotz Niederlage: Starkes Spiel der VfL-Handballerinnen beim Zweiten

Dieser Spielverlauf ist nicht zu erwarten gewesen: Die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen unterlagen am Mittwochabend zwar beim Thüringer HC deutlich mit 24:32 (7:11), sie nervten den Tabellenzweiten aber bis in die Schlussphase mit einem couragierten Auftritt. Sechs Minuten vor dem Ende durfte sich der THC beim 26:23 des Sieges nicht sicher sein. Eine starke Leistung zeigten in den zweiten 30 Minuten Lena Klingler und die mit sieben Toren erfolgreichste Waiblinger Werferin Matilda Ehlert. Hätten die beiden VfL-Torhüterinnen einen besseren Tag erwischt, wäre zumindest ein knapperes Resultat möglich gewesen.

Es fehlen die Paraden

Ein bisschen hoffen durfte das Schlusslicht, dass der termingestresste Tabellenzweite Thüringer HC es etwas gemächlicher angehen lassen würde. Tatsächlich schonte der THC-Trainer Herbert Müller seine Spielmacherin Sonja Frey und die beste Torschützin Annika Lott. Diese Umstellungen machten sich im Spiel des Heimteams sofort bemerkbar, es flutschte nicht so richtig. Was allerdings auch an der aufmerksamen Waiblinger Defensive lag. So war die magere Ausbeute von elf Törchen des Favoriten in den ersten 30 Minuten zu erklären – dabei waren die beiden VfL-Torhüterinnen Celina Meißner und Branka Zec kein Faktor.

Frecher Auftritt von Mati Ehlert

Auch nicht im zweiten Durchgang. Das Problem des VfL lag, wie schon zuletzt gegen Blomberg, im ersten Spielabschnitt in der Offensive. Im Positionsangriff fand er kaum Lösungen, geriet immer wieder in schwierige Abschlusspositionen und fabrizierte zwölf Fehlwürfe. Trotzdem durfte der Außenseiter mit dem 7:11-Rückstand außerordentlich zufrieden sein.

Nach der Pause hatte Waiblingen auch im Angriff Ideen. Großen Anteil hatten dabei Lena Klingler und die erst 18-jährige Spielmacherin Mati Ehlert, die im Eins-gegen-eins kaum zu bremsen war. Nach dem 14:8 (34.) wurde der VfL immer mutiger, Ehlert verkürzte auf 11:15 (36.) – und die Gäste blieben dem THC auf den Fersen. Die Abwehr kämpfte verbissen, Klingler brachte den VfL nach 45 Minuten beim 17:19 erstmals auf zwei Tore heran. Bis zum 23:27 (54.) gerieten die Gäste maximal mit vier Toren ins Hintertreffen. Erst in den Schlussminuten setzte sich der THC doch noch ab bis zum – zu hohen – 32:24-Sieg.

Nach den zuletzt etwas schwächeren Leistungen zeigte der VfL, dass er trotz der geringen Chancen auf den Ligaverbleib nichts herschenken möchte in den letzten Spielen.

Thüringer HC: Kuske, Schjött, Roth; Lundgreen (3), Hendrikse (5/3), Tanabe (1), Zachova (2), Ronningen, Matthijs Holmberg (1), Niederwieser (2), Stockschläder (1), Ott, Reichert (10), Rode (7).

VfL Waiblingen: Meißner, Zec; Nagler (1), Probst (1), Ehlert (7/1), Klingler (5), Brand, Hammer (1), Hertha (1), Gisa, Henkel (2), Jäger, Pollakowski (2), Herbst (1), Eckhardt (3).