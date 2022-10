Trotz Schleusener-Tor: KSC verliert gegen Darmstadt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Tor von Fabian Schleusener hat dem Karlsruher SC nicht zum Punktgewinn gegen den neuen Tabellenführer SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga gereicht. Der Stürmer erzielte am Samstag beim 1:2 (1:0) seinen fünften Saisontreffer. Die Führung aus der ersten Hälfte war jedoch zu wenig, um den Lilien den Sprung an die Tabellenspitze zu vermiesen. Phillip Tietz erzielte in der 88. Minute den Siegtreffer für die Darmstädter, die damit den Hamburger SV auf Platz eins ablösten. Der HSV hatte am Freitagabend mit dem 0:3 im Stadtderby beim FC St. Pauli gepatzt.

Vor 19.391 Zuschauern war der KSC über weite Strecken der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und ging verdient nach einer präzisen Freistoßflanke von Philip Heise in Führung. Der formstarke Schleusener traf per Kopf ins linke untere Eck (19. Minute). Keine zehn Minuten später fehlte nicht viel und die Badener von Trainer Christian Eichner hätten sogar deutlicher vorn gelegen. Christoph Zimmermann klärte den Abschluss von Malik Batmaz für die Gäste auf der Linie (27.).

Kurz vor der Halbzeit versuchte Darmstadt, Druck zu machen, allerdings ohne Topchancen zu kreieren. Das änderte sich kurz nach der Pause: Innenverteidiger Patric Pfeiffer sorgte per Kopf nach einer Ecke von Tobias Kempe für den Ausgleich (49.). Trainer Torsten Lieberknecht hatte umgestellt, seine Mannschaft spielte offensiv aggressiver und stellte die Karlsruher damit zunächst vor Probleme. Ein weiterer Darmstadt-Treffer von Pfeiffer wurde wegen eines Handspiels nach einem Videobeweis nicht anerkannt (64.). Tietz ließ die Darmstädter dann jubeln.