TSG 1899 Hoffenheim dementiert Bericht über Trainersuche

Berlin (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen Bericht, wonach der Fußball-Bundesligist auf Trainersuche ist, zurückgewiesen. Ein Sprecher bezeichnete dies als «Ente». «Bild» hatte geschrieben, dass Gerardo Seoane (42), Chefcoach beim Schweizer Europa League-Achtelfinalisten Young Boys Bern, ein Kandidat bei den Kraichgauern sei. TSG-Chefcoach Sebastian Hoeneß (38) war am Donnerstag mit den Hoffenheimern in der Europa League schon in der Zwischenrunde an Molde FK aus Norwegen gescheitert. In der Bundesliga steht sein Team nach durchwachsenen Leistungen nur im Tabellenmittelfeld und spielte am Sonntag bei Union Berlin.

