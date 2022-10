TSG Backnang siegt nach Trainerentlassung

In der Fußball-Landesliga geht die SG Oppenweiler-Strümpfelbach zu Hause erneut leer aus, der SV Allmersbach verliert deutlich gegen Aufsteiger VfR Heilbronn, Oeffingen bleibt mit der Niederlage beim Spitzenreiter Neckarsulm weiter im Tabellenkeller, Breuningsweiler zieht in Neckarrems den Kürzeren, nur der SV Kaisersbach holt drei Punkte in Obersontheim.

Oberliga. Zwei Siege feierten die beiden Teams aus dem Rems-Murr-Kreis in der Fußball-Oberliga. Für die SG Sonnenhof Großaspach war es deutlich: Bereits nach neun Minuten führten die Gastgeber durch eine schöne Ballannahme von Dominik Salz im Sechzehner, der nach links abgab zu Fabian Benko. Der 24-Jährige hatte freie Bahn und schoss zum 1:0 ein. Die SG ließ den Villingern keine Ruhe, die immer wieder unter Bedrängnis gerieten. Großaspach erspielte sich Torchance um Torchance. Auf den Treffer musste die Elf von Trainer Evangelos Sbonias noch etwas warten, erst in der 87. Minute erhöhte die SG auf 2:0. Nach einem Freistoß von Volkan Celiktas, der am linken Pfosten abprallte, fiel der Ball Sasha Diakiese direkt vor die Füße. Der reagierte schnell - 2:0.

Nachdem die TSG Backnang sich vergangene Woche von Trainer David Pfeiffer getrennt hat, landete die Etzwiesenelf unter der Leitung der Interimstrainer Isaak Avramidis und Oguzhan Biyik wieder einen Sieg. Die beiden Neuen wollten gleich in diesem Spiel die Wende einleiten und aus den Spielern ihr vorhandenes Potenzial herauskitzeln. Gegen Aufsteiger Hollenbach bewies die TSG Backnang, dass sie durchaus Qualität und Willen hat. Die Gäste machten Druck, Torhüter Julian Guttenson hielt einen Elfmeter von Lorenz Minder. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bekam Marco Rienhardt einen langen Ball, setzte sich im Zweikampf durch und verwandelte zur 1:0-Führung. Die Tore von Jonas Limbach und Samuel Schmitt, welche Hollenbach in Führung brachten, ließen die Backnanger Abwehrkette alt aussehen - und wach werden. Nach einer Ecke von Sebastian Gleißner kam Patrick Tichy, der außerhalb des Strafraums lauerte, an den Ball und glich zielsicher und selbstbewusst zum 2:2 aus. Und nun erarbeiteten sich die Backnanger ihre Torchancen, erzwangen das 3:2, das Jannik Dannhäuser in der 86. Minute schoss.

SG Sonnenhof Großaspach - FC 08 Villingen 2:0. 1:0 Fabian Benko (9.), 2:0 Sasha Diakiese (87.).

TSG Backnang - FSV Hollenbach 3:2. 1:0 Marco Rienhardt (46.), 1:1 Jonas Limbach (56.), 1:2 Samuel Schmitt (67.), 2:2 Patrick Tichy (71.), 3:2 Jannik Dannhäuser (86.).

Verbandsliga. Ein Punkt gegen den Tabellenletzten reichte dem SV Fellbach am Freitagabend unter Flutlicht nicht, um in der Tabelle vorne zu bleiben, und er rutschte mit dem 2:2 gegen Rutesheim auf den siebten Rang. Drei andere Teams sind punktgleich (23). Der SVF machte schnell deutlich, wie in Fellbach Fußball gespielt wird. Zielstrebig nach vorn. Niklas Pollex ließ nichts anbrennen und traf nach nur zwei Spielminuten zum 1:0. Doch die Antwort des Tabellenschlusslichts kam prompt: Markus Wellert glich zum 1:1 in der neunten Minute aus. Und er war es auch, der in der 45. Spielminute die Gäste in Führung schoss. So ganz kamen die Fellbacher in der zweiten Halbzeit nicht in die Gänge, taten sich schwer. Erst kurz vor Schluss (84.) erlöste Fabijan Domic das Team von Trainer Mario Marinic, das mit dem Ausgleich zum 2:2 einen Punkt ergatterte.

SV Fellbach - SKV Rutesheim 2:2. 1:0 Niklas Pollex (2.), 1:1 Markus Wellert (9.), 1:2 Markus Wellert (45.), 2:2 Fabijan Domic (84.).

Landesliga. Nur eines der fünf Rems-Murr-Teams war an diesem 13. Spieltag erfolgreich: Der SV Kaisersbach holte drei wichtige Punkte beim TSV Obersontheim. Auch wenn die Kaisersbacher es lange spannend machten, knackten sie die Obersontheimer Abwehr gegen Ende der Spielzeit. Zwei der Tore fielen in der Nachspielzeit. Wichtig ist, dass der SVK mit diesem Sieg weiter im guten Tabellenmittelfeld mitmischt.

Damit ist die Mannschaft von Trainer Hakan Keskin punktgleich mit dem SV Breuningsweiler. Der hatte in der Ferne beim VfB Neckarrems kein Glück. Bereits nach sieben Minuten geriet die Elf von Trainer Niko Rummel und Spielertrainer Tobias Feisthammel in Rückstand und setzte sich nicht konsequent genug durch. Somit kam der VfB Neckarrems erneut zum Zug und Max Stumm traf zum 2:0-Endstand in der 56. Minute.

Pechsträhne für Oeffingen hält an

Auch dem SV Allmersbach fehlte am Sonntagmittag die Durchschlagskraft. 1:4 verloren die Allmersbacher beim Aufsteiger VfR Heilbronn, der auf Rang drei in der Tabelle äußerst gut dasteht. Dem SV Allmersbach fehlten die Ideen und am Ende die drängenden Torchancen.

Tore - und vor allem Siege - fehlen auch dem TV Oeffingen, der denkbar schlecht in diese Saison startete und sich derzeit in einer Abwärtsspirale befindet. Dass es dann ausgerechnet auch noch zum punktemäßig weit abgeschlagenen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm ging, tat dem Oeffinger Team nicht unbedingt gut.

Schwer zu kämpfen hatte auch Landesliga-Neuling SG Oppenweiler-Strümpfelbach gegen den Zweiten FV Löchgau. Nach etwas mehr als einer halben Stunde belohnte sich die SG mit einem Treffer von Patrik Koch und hielt diese Führung auch bis lange in die zweite Halbzeit hinein. Dann machte Eugenio Del Genio dem Team aus Oppenweiler einen Strich durch die Rechnung. In der 76. Minute fiel der Ausgleich, in der 85. Minute das 2:1 durch Tim Schwara. Nach sieben Spielen ohne Punkte steht die SG auf dem drittletzten Platz.