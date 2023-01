TSG Backnang testet in der Winterpause

Fünf Testspiele hat der Fußball-Oberligist TSG Backnang in seinem Vorbereitungsplan. Trainingsauftakt wird am Samstag, 21. Januar, sein. Am Samstag, 28. Januar, tritt die TSG um 14.30 Uhr beim Landesliga-Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach an.

Weiter geht’s am Samstag, 4. Februar, um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Oberbrüden gegen den Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd. Zum Landesligisten SV Bonlanden geht es am Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr. Am Samstag, 18. Februar, empfangen die Backnanger um 14 Uhr die Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart, die in der Regionalliga derzeit den siebten Platz einnimmt. Die Generalprobe ist am Samstag, 25. Februar, geplant: Auf den Etzwiesen geht es um 14 Uhr gegen den Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall.