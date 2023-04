TSV Althütte holt zu Hause einen Punkt

In der Fußball-Oberliga und der Kreisliga A2 haben bereits am Donnerstag zwei Rems-Murr-Mannschaften den Spieltag am Osterwochenende eingeläutet. Die SG Sonnenhof Großaspach gewann zu Hause gegen die Sport-Union Neckarsulm, der TSV Althütte und der Große Alexander Backnang trennten sich mit einem 2:2-Remis.

Oberliga. Die SG Sonnenhof Großaspach gewann am Donnerstag zum fünftenmal in Folge zu Hause gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 2:1. Kurz nach Anpfiff gingen die Hausherren in Führung. Dominik Salz nutzte in der dritten Minute nach einem Einwurf die unorganisierte Neckarsulmer Abwehr und hatte leichtes Spiel, den Ball am Torwart vorbei ins Tor zu schieben. In der Folge gehörte das Spiel weiterhin der SG. Die Aspacher kamen immer wieder gefährlich vors Tor, einige Angriffe liefen über Fabian Benko. Doch dann kam es ganz anders: Ein langer Ball auf Emmanuel Mc Donald, der an der Mittellinie lauerte. Er setzte sich durch gegen Luca Wöhrle, kam allein vors Tor. Seinen ersten Schuss wehrte Maximilian Reule ab, sein Nachschuss war erfolgreich - 1:1 (63.). Es entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer Ecke traf Volkan Celiktas in der 89. Minute dann zum letztendlichen 2:1.

SG Sonnenhof Großaspach - Sport-Union Neckarsulm 2:1. 1:0 Dominik Salz (3.), 1:1 Emmanuel Godwin Atutonononu Mc Donald, 2:1 Volkan Celiktas (89.).

Kreisliga A2. Nach acht Minuten klingelte es zum ersten Mal. Nach einem Foul bekam der Große Alexander Backnang einen Strafstoß, den Alexandros Karasavvidis zum 1:0 verwandelte. Kurz nach der Halbzeitpause legte Savvas Koumboulidis zum 2:2 nach. Der TSV Althütte drehte nach der Pause auf, Steffen Bauer traf gleich zweimal. In der 49. Minute machte er den Anschluss für die Gastgeber, in der 62. Minute legte er zum letztendlichen 2:2-Remis nach.

TSV Althütte - Großer Alexander Backnang 2:2. 0:1 Alexandros Karasavvidis (8. FE), 0:2 Savvas Koumboulidis (47.), 1:2 Steffen Bauer (49.), 2:2 Steffen Bauer (62.).