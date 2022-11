TSV Schornbach gegen TSV Schwaikheim: Bezirksliga-Derby auf Landesliga-Niveau

Es ist das Duell, das letztes Jahr so noch in der Landesliga stattgefunden hat. Am Sonntag treffen die Bezirksligisten TSV Schornbach und TSV Schwaikheim aufeinander, die sich ein Duell auf Landesliganiveau liefern wollen.

Zufrieden geben sich die beiden Trainer der zwei Landesligaabsteiger aus dem letzten Jahr mit dem Verlauf der bisherigen Saison: „Wir haben 27 von 33 möglichen Punkten geholt“, sagt Marius Jurczyk. Schornbach steht damit im vorderen Drittel und sei damit „voll im Soll“, wie der Trainer sagt.

Auch der TSV Schwaikheim steht mit 20 Punkten auf Rang sechs auf einer komfortablen Position. Etwa ein Drittel der Runde ist gespielt, doch kristallisiert sich ein Grüppchen an der Spitze der Tabelle heraus, das die Meisterschaft jagen wird. Mit dabei: beide Teams.

Ein Abstieg birgt auch immer neue Möglichkeiten

Der Fußball der Mannschaften in der Bezirksliga? Befreiter, mit mehr Druck nach vorne, mehr Ballbesitz und stärkerer Offensive. Das Blatt hat sich gewendet, nun sind es die anderen, die gut verteidigen und tief stehen. Für beide Teams hatte der Abstieg irgendwie auch seine guten Seiten. Beide Trainer können ihren Fußball entwickeln. „Es macht einfach Spaß“, sagt Jurczyk und auch sein Schwaikheimer Kollege Spina pflichtet ihm bei, dass Spaß in der Bezirksliga nie zu kurz kommen sollte. „Wir haben wieder mehr Erfolg und können unsere Leistung auf den Platz bringen. Kleinigkeiten werden in der Bezirksliga nicht gleich so hart bestraft wie in der Landesliga“, so der Schornbacher Coach.

Aufwand trägt Früchte

Der Aufwand, den er und seine Mannschaft betreiben, trägt Früchte. „Wir nehmen das Spiel selbst in die Hand, bekommen mehr Selbstvertrauen“, erklärt der 37-Jährige. Die anfänglichen Zweifel nach dem Abstieg? Heute vergessen. Aber das brauchte Zeit, Gespräche und Veränderungen.

In Schwaikheim hat sich einiges getan. Nicht nur der Abstieg aus der Landesliga, sondern auch ein Trainerwechsel und die Herangehensweise an den Fußball hat sich verändert. „Wir waren uns da absolut einig, wie der Fußball in Schwaikheim aussehen soll“, erzählt Nico Spina, dessen Wechsel zum TSV schon feststand, als der Abstieg noch keine klare Sache war. Was aber blieb in Schwaikheim, war die Mannschaft. Nur einen Zugang (Nicolas Ackermann) gab’s, zwei Spieler verließen den Club. Eine Vereinstreue, die Spina nicht nur gutheißen, sondern auch gut nachvollziehen kann. „Hier gibt es noch das Vereinsleben, den Zusammenhalt auch zwischen den verschiedenen Mannschaften. ,Mir sen Schwoiga‘ wird hier gelebt.“ Angekommen scheint er schnell zu sein. „Ich kam zu einer homogenen Mannschaft, in der vieles stimmt. Auch im Team hinter dem Team. Die Substanz war da. Das habe ich gleich gemerkt und spätestens im Trainingslager im Kleinwalsertal erfahren.“ Der Fokus liegt zuerst auf gutem Fußball, nicht auf den Punkten. „Dass nach einer Umstellung immer mal wieder alte Muster aufkommen, die für Fehler sorgen, ist ganz normal.“

"Das wird ein heißer Tanz"

Nun geht’s am Sonntag ins bekannte Derby. Die Motivation ist groß, der Respekt füreinander auch. Beide wissen, wie gefährlich der andere werden kann. „Das wird ein heißer Tanz“, beginnt Jurczyk, wenn er ans anstehende Aufeinandertreffen denkt. „Die Spiele gegen Schwaikheim waren immer hart umkämpft, aber immer fair.“

Schwaikheim und Schornbach wollen vor allem eines: offensiv agieren, das Spiel in der Hand haben, den anderen ärgern. „Einige Spieler sind befreundet, kennen sich gut. Da will man dem anderen natürlich gerne mal eins auswischen“, merkt Jurczyk mit einem Augenzwinkern an.

„Es wird auch von der Tagesform abhängig sein, wer am Ende als Sieger vom Platz geht“, schätzt Spina ein. Kleinere Entscheidungen auf dem Feld wären entscheidend. „Wir müssen eine gewisse Portion Aggressivität aufbringen, um die individuellen Stärken der Schornbacher zu knacken.“ Auf die Flexibilität seiner Mannschaft muss Spina hoffen, denn er hat einige Ausfälle zu verzeichnen am Wochenende. Er schiebt hinterher: „Auch die Verfügbarkeit der Spieler könnte entscheidend sein.“ Jurczyk gibt sich, was das anbelangt, absolut gelassen: „Bis jetzt sind ein, zwei Spieler angeschlagen, einen fixen Ausfall haben wir noch nicht.“