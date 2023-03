TSV Schornbach unterliegt der SG Schorndorf im Bezirksliga-Derby

Drei Tore in einer Halbzeit: Nico Dyrska hatte am Sonntagabend allen Grund zu feiern. Der Welzheimer hatte großen Anteil am Sieg seiner Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A2 und damit dem Verbleib auf dem Relegationsplatz, auf den unter anderem der VfR Murrhardt ein Auge geworfen hat. Im Bezirksliga-Derby setzte sich die SG Schorndorf zwar beim TSV Schornbach durch, doch reichte das für die SG nicht, sich den zweiten Platz hinter den noch ungeschlagenen Waiblingern zu sichern. In der Kreisliga A1 wird die Luft an der Spitze für den SV Hertmannsweiler dünner.

Bezirksliga. Mit dem deutlichen Sieg im Bezirksliga-Spitzenspiel rückte die SG Schorndorf zwar näher ran, holte den TSV Schornbach aber noch nicht ganz ein. Das Team rund um Spielertrainer Sokol Kacani gewann das Derby mit 5:2. Nach etwa einer halben Stunde ging der Gastgeber durch einen Treffer von Niklas Müller in Führung, Marvin Zimmermann glich jedoch nur sieben Minuten später aus. Nach der Pause schoss Dominik Kowalski erneut die Gastgeber in Front, doch auch hier dauerte es gerade einmal sieben Minuten, bis Kacani ausglich. Danach ließ Schorndorf den Schornbachern keine Chance: Marvin Zimmermann, Altin Gashi und Koray Yildiz machten den Sack zu. Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft rund um Marius Jurczyk Waiblingens schärfster Verfolger. Doch wartet Schornbach vergeblich auf einen Patzer der nach 20 Spieltagen immer noch ungeschlagenen Waiblinger. Die zeigten dem Aufsteiger aus Weinstadt, dass sie zu Recht an der Spitze stehen und schickten die SG Weinstadt mit leeren Händen nach Hause (4:0).

SSV Steinach-Reichenbach rutscht in der Tabelle ab

Vorsicht ist geboten beim SSV Steinach-Reichenbach. Der SSV verlor 1:4 gegen den TSV Schwaikheim und steht mit der Niederlage auf dem Relegationsplatz. Schuld ist das schlechtere Torverhältnis, denn punktgleich ist der SV Unterweissach. Die Weissacher gewannen bereits am Donnerstagabend 6:1 gegen den TSV Rudersberg.

Auf den Abstiegsrängen hatten die Mannschaften keinen Erfolg und krebsen weiter im Tabellenkeller: Korb verlor 1:2 gegen die SV Remshalden, Kleinaspach holte sich beim TSV Nellmersbach die 0:3-Klatsche und der VfL Winterbach bleibt mit der 0:2-Niederlage gegen die Zweite des SV Fellbach Schlusslicht.

Kreisliga A1. Torreiche Duelle lieferten sich die Mannschaften der Liga. Nachdem der SV Hertmannsweiler vergangenes Wochenende gegen Miedelsbach patzte, ließ der Tabellenführer auch im Duell gegen den TSV Schlechtbach Federn. 2:5 endete das Duell, in dem Hertmannsweiler zwar in Führung ging, aber in dem Tobias Munz und Lukas Tauschek mit je zwei Treffern und Philipp Lorenz dem Gastgeber das Leben schwer machten. Damit schrumpfte der Abstand auf nur einen Punkt zum Zweitplatzierten.

Denn der SV Breuningsweiler II schlug bei Anagennisis Schorndorf mit dem 2:5 heftig zu. Die 1:0-Führung durch Shaban Kapllani (14.) sorgte nur kurz für Glücksgefühle, bereits zur Halbzeitpause führte der SVB II mit 4:1. An dem deutlichen Sieg konnte auch Ali Ramin Alizada mit dem 2:4-Anschlusstreffer (74.) nichts mehr ändern. Fuad Klipic machte in der Nachspielzeit mit dem 5:2 (94.) den Sack zu.

TSV Miedelsbach kann bei Zrinski Waiblingen nicht nachlegen

Nachdem Miedelsbach vergangene Woche den Tabellenführer immens ärgerte, wollte man bei Zrinski Waiblingen wieder liefern. Ganz geschafft hat das die Elf aus dem Schorndorfer Teilort nicht. Zur Halbzeit führten die Waiblinger, erst spät schafften es die Gäste, ihre Chancen auch in Tore umzuwandeln. Damit rutschte der TSV auf einen Abstiegsplatz.

Kreisliga A2. Für die beiden Schlusslichter aus Oberbrüden und Steinbach gab’s wieder nichts zu holen: Mit 3:5 lieferte sich der SV Steinbach II gegen den VfR Murrhardt ein torreiches Duell. Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit nicht nur in Führung, sondern waren ebenso auch für den Ausgleich verantwortlich. Kurz nach der Pause ging Steinbach erneut in Front, bevor die Murrhardter dann aufdrehten und die Partie deutlich für sich entschieden.

Auch der SV Allmersbach III feierte mit dem 5:1 ein wahres Tore-Fest zu Hause gegen Oberbrüden. Samuel da Cruz sorgte für den Ehrentreffer der Gäste.

Mit dem deutlichen 6:2 gegen den FC Oberrot machte die Zweite des TSV Schmiden etwas Boden gut, steckt aber noch immer im Tabellenkeller fest.

Besser geht es da dem TSC Murrhardt, der Spiel um Spiel gewinnt. Mit 7:1 zu Hause gegen die Gäste aus Kirchberg setzte die Elf einmal mehr ein deutliches Zeichen, das nur eines bedeutet: Aufstieg. Streit gibt’s da vor allem um Rang zwei. Dort verweilt sein einigen Spieltagen der FC Welzheim. Beim 5:1 gegen den abstiegsgefährdeten TSV Nellmersbach II gelang Nico Dyrska dabei ein Hattrick.

Die Niederlage des FSV Weiler zum Stein bei der SKG Erbstetten war zwar ärgerlich, hatte aber auf die aktuelle Tabellensituation keinen Einfluss. Weiler bleibt weiter auf Rang vier, hat aber acht Punkte Abstand auf den heiß begehrten Relegationsplatz.