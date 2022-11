TSV Schwaikheim siegt beim TSV Rudersberg

An einem wegen Totensonntag ruhigeren Wochenende, gab's im Fußballbezirk zwar weniger Duelle, aber nicht weniger spannende Paarungen. So nahm Absteiger Schwaikheim beim Aufsteiger Rudersberg drei Punkte mit nach Hause und Kleinaspach feierte in Remshalden seinen dritten Saisonsieg.

Bezirksliga. Der TSV Schwaikheim hat in Rudersberg drei Punkte geholt. Der Landesliga-Absteiger gewann auswärts mit 2:1. Einen Schlagabtausch auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Teams am Samstagnachmittag. Ohne Tore verabschiedeten sich die Mannschaften in die Halbzeitpause. Schwaikheim setzte sich dann durch und Yannick Urbitsch und Steffen Griese schossen die Gäste in Führung. Rudersbergs Torjäger Fabian Keinath kam erst in der 92. Minute richtig zum Zug. Sein Anschlusstor kam zu spät, Aufsteiger Rudersberg gab sich zu Hause geschlagen.

Überraschend holte auch Aufsteiger SPVGG Kleinaspach auswärts drei Punkte. Die SV Remshalden kam nicht wie erhofft in die Partie, für Kleinaspach traf Jan Celik in der 27. Minute. In der zweiten Halbzeit legte Christian Marino zum letztendlichen 2:0-Auswärtssieg nach. Für die Gäste war das der dritte Sieg dieser Saison.

Kreisliga A 1. Im Kellerduell lieferten sich der TSV Miedelsbach und der TSV Schmiden ein spannendes Duell, aus dem Schmiden drei Punkte mit nach Hause brachte. Gut gebrauchen können hätten beide Teams die Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Lange mussten sich die Zuschauer nicht gedulden, Tommaso Sien traf zur Schmidener Führung bereits nach 23 Minuten. Doch im direkten Gegenschlag stand's wieder remis: Noch in derselben Minute glich Joel Horak aus. Erst in der zweiten Halbzeit gelang Alessandro Fazio die 2:1-Führung für die Gäste, die Schmiden bis Abpfiff nicht mehr aus der Hand gab.

Nach drei Siegen in Folge verlor der TSV Schlechtbach nun zu Hause gegen Hößlinswart. Die Schlechtbacher Offensive, die in den vergangenen elf Spielen 25 Tore sammelte, schwächelte. Und Hößlinswart ging nach zwei Siegen in Folge gestärkt in die Auswärtspartie. Glücklicher Torschütze war Niklas Kaltschmid, der sein viertes Saisontor erzielte.

Kreisliga A 2. Seinen zweiten Sieg in dieser Kreisliga-Saison hat der TSV Oberbrüden am Samstagnachmittag beim FC Oberrot geholt. Dank seines besseren Torverhältnisses steht Oberbrüden - noch immer punktgleich mit dem SV Steinbach II - an vorletzter Stelle der Tabelle. Was die Zuschauer in Oberrot sahen, war jedenfalls eine torreiche Partie. Die Gäste lagen nach 18 Spielminuten mit 2:0 in Führung, erst dann sorgten Maximilian Benz und Steffen Wieland für den Ausgleich. Waldemar Hübscher schoss Oberbrüden noch vor der Pause in Front. Bis zum Abpfiff versuchte Oberrot den Rückstand immer wieder aufzuholen, als Florian Mayer das 5:4 schoss, gelang den Hausherren kein Remis mehr.

Aufsteiger Sechselberg musste sich mit dem TAHV Gaildorf messen. Zu holen gab's beim Endstand von 4:2 für die Sechselberger nichts. Erst spät gaben die Gäste das Spiel in die Hände des TAHV. Gaildorfer Tore-Garant an diesem Tag war Alpay Yildiz, der den Gästen gleich dreimal wehtat. Ganz besonders mit seinen Toren zur 3:2-Führung in der 89. Minute und dem 4:2 in der Nachspielzeit.