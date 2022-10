Tumult bei Alfdorf gegen Türkgücü Gmünd: Fans sorgen für Spielabbruch

Mit einem Spielabbruch endete am Sonntagnachmittag (23. Oktober) die Begegnung zwischen Spielgemeinschaft Alfdorf/Hintersteinenberg und der TSK Türkgücü Schwäbisch Gmünd am 11. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 (Bezirk Ostwürttemberg). Die Gäste führten kurz vor Schluss gegen die favorisierten Alfdorfer, als Schiedsrichter August Utz ein Foul eines Türkgücü-Spielers mit der Roten Karte ahndete.

Darauf stürmten Fans der Gäste das Spielfeld. Es kam laut Auskunft der Polizeidirektion Aalen zu verbalen Auseinandersetzungen, aber nicht zu Handgreiflichkeiten.