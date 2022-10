Tumult bei Alfdorf gegen Türkgücü Gmünd: Fans sorgen für Spielabbruch

Mit einem Spielabbruch endete am Sonntagnachmittag (23. Oktober) die Begegnung zwischen Spielgemeinschaft Alfdorf/Hintersteinenberg und der TSK Türkgücü Schwäbisch Gmünd am 11. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 (Bezirk Ostwürttemberg).



Die Gäste führten kurz vor Schluss mit 1:0 gegen die favorisierten Alfdorfer, als Schiedsrichter August Utz ein Foul eines Türkgücü-Spielers mit der Roten Karte ahndete.

Darauf stürmten Fans der Gäste das Spielfeld. Es kam laut Auskunft der Polizeidirektion Aalen zu verbalen Auseinandersetzungen, aber nicht zu Handgreiflichkeiten. Der Schiedsrichter wurde Polizeiangaben zufolge von Spielern umringt und offenbar auch mehrfach beleidigt - unter anderem soll er als Rassist bezeichnet worden sein.

Strafrechtliche Ermittlungen

Als der Schiedsrichter daraufhin das Spiel abbrach, stürmten Fans beider Mannschaften das Spielfeld. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich die Situation bereits weitestgehend beruhigt. Die Polizei hat strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.