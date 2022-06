Turnier in Graz: Adler Mannheim bereiten sich auf Saison vor

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim haben ihr Vorbereitungsprogramm vor der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) komplettiert. Neben den vier feststehenden Testspielen im August werden die Adler am 9. und 10. September an der Energie Steiermark Trophy in Graz teilnehmen, wie der Club am Dienstagabend mitteilte.

Zum Auftakt treffen die Kurpfälzer auf den Gastgeber Moser Medical Graz 99ers. Das Finale findet am zweiten Turniertag statt. Ebenfalls dabei sind Motor Ceske Budejovice aus Tschechien und der slowakische Club HK Nitra.

«Mit diesen zwei weiteren Testspielen haben wir unmittelbar vor dem Ligaauftakt nochmals die Gelegenheit, unseren Leistungsstand abzufragen», sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. «Das internationale Teilnehmerfeld garantiert uns einen abwechslungsreichen und hochklassigen Vorbereitungsabschluss.»