TV Bittenfeld II baut auf den Nachwuchs

Mit Luca Eckert und Dennis Stegemeyer werden kommende Saison zwei weitere Nachwuchsspieler fest dem BWOL-Kader des TV Bittenfeld II angehören. Während Torhüter Stegemeyer in den vergangenen Wochen vermehrt im Trainings- und Spielbetrieb integriert wurde und auf drei Ligaeinsätze kommt, kann Rückraumspieler Eckert auf 17 Spiele und 21 Tore in der Oberliga zurückblicken. Dennis Stegemeyer (Jg. 2004) durchlief von der E-Jugend an sämtliche Nachwuchsmannschaften des TVB. Luca Eckert (Jg. 2005) spielt seit der D-Jugend beim TVB und ist sogar noch kommende Spielzeit für die U 19 spielberechtigt. Neben diesen beiden Zugängen gibt es auch einen Abgang zu verzeichnen: Torhüter Fabian Bauer schließt sich dem TV Oeffingen an.