TV Bittenfeld II und VfL Waiblingen mischen vorne mit in der Oberliga

Einen perfekten Start in die englische Woche haben die BW-Oberliga-Handballer des VfL Waiblingen mit dem 38:31-Sieg beim TV Weilstetten erwischt. Dagegen ist die Siegesserie des TV Bittenfeld II gerissen beim 29:33 in Heiningen. Die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt mussten sich der TG Nürtingen II überraschend deutlich mit 20:31 geschlagen geben.

Männer. TV Weilstetten – VfL Waiblingen 31:38 (15:20). Mit einem souveränen Sieg ist dem VfL ein perfekter Start in die englische Auswärtswoche gelungen. Trotz einer Flut von Zeitstrafen gegen sich dominierte der VfL die komplette Spielzeit. Hellwach und hoch motiviert startete er ins Spiel. Die von Trainer Tim Baumgart aufgestellte Angriffsreihe Axel Steffens, Evgeni und Alexej Prasolov harmonierte klasse, die junge Weilstettener U-23-Truppe fand kein Mittel gegen diese Angriffswucht. Nach sieben Minuten führten die Gäste mit 6:1. Auch das Spiel über den Kreisläufer Lukas Baumgarten funktionierte hervorragend und der Pass auf die beiden Außen Niklas Leukert und Mark Leinhos war stets eine erfolgversprechende Option. Als die Waiblinger Mitte der ersten Halbzeit 13:8 führten, deutete wenig auf einen engen Spielverlauf hin. Schließlich brachte das Schiedsrichtergespann mehr Würze in die Begegnung. In ein und derselben Aktion kassierte nicht nur Robin Stöhr eine Zwei-Minuten-Strafe, sondern auch Lukas Baumgarten die frühe Rote Karte. Erstaunlich unbeeindruckt reagierten die Waiblinger auf das permanente Unterzahlspiel. Sie fanden auch zu viert, teilweise sogar nur zu dritt, fast immer eine erfolgreiche Lösung. Die Weilstettener Abwehr und alle drei eingesetzten Torhüter legten den Waiblinger Schützen zu keinem Zeitpunkt Steine in den Weg. Marco Kolotuschkin vertrat Baumgarten am Kreis hervorragend. So endete die torreiche erste Hälfte mit der hochverdienten 20:15-Führung des VfL. Bis zum 25:20 hielt diese Fünf-Tore-Führung. In dreifacher Überzahl verkürzte der TV auf 23:26, näher kamen die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber nicht heran. Vor allem die beiden treffsicheren Außen Leukert und Leinhos, die zusammen zwölf Treffer erzielten, nutzten die sich durch die offensivere Deckung ergebenden Freiräume kaltschnäuzig aus. Spätestens beim 34:27 zweifelte niemand mehr am Auswärtssieg, spannend war nur noch die Frage, mit wie vielen Strafzeiten der VfL die Partie beenden würde. Elf Strafzeiten inklusive zwei Roter Karten lautete das Fazit dieser recht merkwürdigen Statistik. 38:31 war der sportliche Endstand.

Durch die überraschenden Niederlagen von Bittenfeld und Blaustein gehört Waiblingen nun zum Fünferfeld der Tabelle, das mit sechs Minuspunkten die Liga anführt. Somit kommt es bereits am Mittwoch zum Top-Nachholspiel Blaustein gegen Waiblingen. Der Bus fährt um 17 Uhr an der Rundsporthalle ab.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Kolotuschkin (3), Leinhos (7), Stöhr (2), E. Prasolov (2), Laurenz (3), Leukert (5), Steffens (8/2), Baumgarten (2), Hellmann, A. Prasolov (6), Konzelmann.

Männer. TSV Heiningen – TV Bittenfeld II 33:29 (19:20). In einer wie erwartet schwierigen Auswärtspartie endete die Siegesserie des TVB II. Er startete unkonzentriert und verlor in den ersten beiden Angriffen den Ball gegen die offensive 3:2:1-Abwehr der Gastgeber. Diese nutzten die Fehler der Bittenfelder konsequent und gingen mit 2:0 (2.) in Führung. Die Gäste kämpften sich nach und nach in die Partie und fanden nach Treffern von Yannick Wissmann (4.) eine Lösung im Angriff. Nach zwei guten Abwehraktionen sowie zwei weiteren Treffern über die Außenbahnen glich der TVB II zum 3:3 (5.) aus. Bis zur Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Die Bittenfelder nutzten ihre Chancen gut, hatten aber große Probleme, die schnellen Anspiele der Heininger im Rückzug zu verteidigen, und kassierten oft direkt den Gegentreffer. Die Heininger setzten sich erneut mit zwei Toren ab, doch der TVB II glich nach zwei guten Abwehraktionen aus und ging sogar mit der 20:19-Führung in die Pause.

Den Start in die zweiten 30 Minuten meisterte der TVB II ordentlich, Michael Seiz (35.) erhöhte zur Zwei-Tore-Führung. Doch auch die Heininger zeigten, was in ihnen steckt, und glichen zum 22:22 (39.) aus. Bei den Heiningern riss der Top-Torschütze Simon Dürner das Spiel an sich. Er traf entweder selbst oder bereitete Tore vor. Der TVB II gestaltete den Spielstand jedoch erst mal ausgeglichen. Nach der dritten Zeitstrafe gegen Sören Winger (50.) kam ein Bruch ins Spiel der Gäste. Die Heininger spielten ihre Überzahl gut aus und ließen in der Abwehr kaum etwas zu. Zwei Minuten später stellte Dürner auf 30:27 (52.). Technische Fehler und vergebene Chancen sowie Unkonzentriertheiten in der Abwehr der Bittenfelder führten letztendlich zum Endstand von 33:29 (60.).

Für den TVB II gilt es nun, die bittere Niederlage schnell zu verarbeiten und zu alter Form zurückzukehren. Am Samstag (19.30 Uhr) steht die nächste Herausforderung an: Mit dem TSV Blaustein empfängt der TVB II den nächsten Drittligaabsteiger und Tabellenvierten.

TV Bittenfeld II: Bauer, Lehmann; Seiz (8/2), Wissmann (5), Widmaier (4), Mauch (3), Lucas (2), Traub (2), Bacani (2), Bischoff (1), Uskok (1), Winger (1), Hoffmann, Eberle, Bauer.

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt – TG Nürtingen II 20:31 (11:15). Nach einer erneut schwachen Vorstellung musste sich die SV im Heimspiel geschlagen geben. Die SV kam nicht gut ins Spiel. Zu zaghaft war die Abwehr, ein Fehlwurf wurde konsequent bestraft – und es stand nach zwei Minuten bereits 0:3. Danach kam das Heimteam etwas besser in die Partie, es verkürzte auf 3:4 (7.). Jedoch stand die Abwehr nicht kompakt, außerdem brachte die SV den Ball wiederholt trotz guter Spielzüge nicht im Tor unter. So zog die TG Nürtingen II auf 11:6 (19.) davon – angeführt von der stark spielenden Verena Breidert, die nie in den Griff zu bekommen war. Auch nach der dritten Zeitstrafe gegen Hannah Eisenbraun kam die SV nicht heran und so rannte sie ständig einem Vier- bis Fünf-Tore-Rückstand hinterher bis zum Halbzeitstand von 11:15. In die zweite Halbzeit startete sie zwar mit einem Tor von Yvonne Stadler, jedoch bekam die sonst stabile Abwehr keinen Zugriff. So zog die TG Nürtingen II Tor um Tor davon. Das Angriffsspiel der SV war nicht zwingend genug. Zu viele Ballverluste leistete sie sich. So war irgendwann der Kampfgeist gebrochen, das Heimteam ließ die TG zum Endstand von 20:31 ziehen.

Bereits an diesem Mittwoch geht es ebenfalls gegen einen hochkarätigen Gegner, zur HSG Stuttgart/Metzingen II. Hier muss die SV die Unsicherheit und die daraus folgenden Fehler abstellen.

SV Hohenacker-Neustadt: Ruppert, Simmler; D. Kindsvater (9/4), Aurenz (3), Restivo (1), Müller (1), Bechtloff, Laible, Friese (3), Goller, Maier, Stadler (2), Ortwein (1/1).