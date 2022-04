Aus der schönen Geschichte über dieses baden-württembergische Derby ist nichts geworden. Da zauberte der in dieser Saison mit nicht viel Vertrauen beschenkte Torhüter Tobias Thulin eine überragende Quote von 46 Prozent gehaltener Bälle aufs Feld der Mannheimer SAP-Arena – und der TVB Stuttgart war beim 23:28 (11:16) gegen die Rhein-Neckar Löwen trotzdem chancenlos. Zwangsläufig, denn mit 24 Fehlwürfen und neun technischen Fehlern lässt sich kein Spiel in der ersten Handball-Bundesliga