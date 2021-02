Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat im Derby bei FA Göppingen nahtlos angeknüpft an die rätselhaft schwachen Auftritte gegen den HSC Coburg und die Eulen Ludwigshafen. Das Schlimme an der auch in dieser Höhe verdienten 17:27-Schlappe (7:14): Göppingen spielte dabei alles andere als furios auf.

Wer den 30:28-Sieg des TVB am Sonntag gegen die MT Melsungen gesehen hatte, der traute am Donnerstagabend seinen Augen nicht. Die Stuttgarter präsentierten sich in der EWS-Arena über weite