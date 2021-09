Doppelte Tristesse in der Stuttgarter Porsche-Arena: Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart ist auch in seinem vierten Saisonspiel ohne Punkt geblieben. Schlimmer noch: Er war bei der 26:34-Niederlage (14:19) gegen den Aufsteiger HSV Hamburg chancenlos. In den ersten 30 Minuten schwamm die Deckung, im zweiten Spielabschnitt klemmte es – mal wieder – an der miserablen Chancenverwertung.

„Es war ein sehr, sehr schönes Spiel, es hat großen Spaß gemacht und war in der Form nicht zu