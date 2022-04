28:25 - TVB Stuttgart nimmt wichtige Punkte aus Balingen mit

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat im Abstiegskampf zwei äußerst wichtige Punkte gesammelt. Beim direkten Konkurrenten HBW Balingen-Weilstetten setzte er sich am Donnerstabend in einem spannenden Derby mit 28:25 (11:12) durch. Ausschlaggebend war die starke Abwehrleistung und der in den zweiten 30 Minuten starke Torhüter Ivan Pesic. Damit distanzierte der TVB die Gallier, die mit einem Spiel im Verzug sind gegenüber den Bittenfeldern, auf drei Minuspunkte.

Der TVB musste auf den privat verhinderten Abwehrchef Samuel Röthlisberger und den angeschlagenen Adam Lönn verzichten. Im Mittelblock ersetzte der junge Fynn Nicolaus Röthlisberger und machte seine Sache herausragend. Konzentriert trat der TVB zunächst auf gegen nervöse Balinger. Lohn war die 7:3-Führung. Urplötzlich jedoch riss der Faden bei den Gästen. Es schlichen sich technische Fehler ein, voreilige Abschlüsse brachten das Heimteam ins Spiel – und wie. Mit einem 6:0-Lauf binnen zehn Minuten drehte der HBW das Derby zur 9:7-Führung und ging mit dem 12:11-Vorteil in die Halbzeit.

Stark kam der TVB aus der Pause zurück, dreht die Partie wieder zum 18:14 (42.). Die Balinger taten sich sehr schwer gegen die kompakte Deckung der Stuttgarter, bei denen der Keeper Ivan Pesic immer besser ins Spiel kam und zwei Siebenmeter hielt. Die Gäste blieben stets im Vorteil, mussten aber nach der 25:21-Führung (57.) noch ein bisschen zittern. Am Ende blieb der TB aber kühl und schaukelte den Sieg zum 28:25 nach Hause.

Nun hat der TVB erstmal Pause. Weiter geht’s am Donnerstag, 21. April, mit dem nächsten Derby bei den Rhein-Neckar Löwen.