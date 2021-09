Für die Überraschung hat es nicht gereicht, doch die Darbietung war über weite Strecken sehr ordentlich: Der stark ersatzgeschwächte TVB Stuttgart hat sein Saisonauftaktspiel beim SC Magdeburg vor 3269 Zuschauern mit 29:33 (15:16) verloren. Wäre das Team von Trainer Roi Sánchez nicht so fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen, hätte der Titelkandidat womöglich mehr zittern müssen. 21 Fehlwürfe standen am Ende in der Statistik des TVB, der nie aufgab.

Pünktlich zum Saisonstart gibt’s