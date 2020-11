Angeführt vom herausragenden Spielmacher und mit acht Treffern zugleich besten Torschützen Max Häfner hat der Handball-Erstligist TVB Stuttgart am Donnerstagabend in der leeren Porsche-Arena der HSG Nordhorn-Lingen keine Chance gelassen. Das 36:24 (20:11) war im zehnten Spiel der sechste Sieg des TVB, der mit nun 13:7 Punkten seinen Platz in der Spitzengruppe festigte.

Außer Häfner gab’s noch einen zweiten Protagonisten, dessen Einsatz bis kurz vor dem Spiel gar nicht sicher gewesen