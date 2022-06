Abgang beim TVB Stuttgart: Vertrag von Zharko Peshevski wird nicht verlängert

Der TVB Stuttgart hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kreisläufer Zharko Peshevski nicht verlängert. Das gab der Club in einer Pressemitteilung am Mittwoch (08.06.) bekannt. Der nordmazedonische Nationalspieler verlässt den TVB somit nach drei Spielzeiten. Peshevski wechselt zur Saison 2022/23 zum mazedonischen Erstligisten RK Eurofarm Pelister.

Der TVB hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit einer Verlängerung des im Juni auslaufenden Vertrages von Peshevski beschäftigt, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund der sehr guten Leistungen des Youngsters Fynn Nicolaus wurde aber schließlich von einer Verlängerung abgesehen. Somit wird die Position des Kreisläufers beim TVB in der kommenden Spielzeit mit Abwehrchef Samuel Röthlisberger, Fynn Nicolaus und Neuzugang Oscar Bergendahl besetzt sein.

Keine Vertragsverlängerung für Peshevski, um Fynn mehr Spielanteile zu ermöglichen

„Es war keine leichte Entscheidung, den Vertrag mit Zharko nicht zu verlängern - nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus menschlicher Sicht. Ich persönlich habe ihn sehr zu schätzen gelernt. Wir haben uns dazu entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern, um Fynn mehr Spielanteile zu ermöglichen, ihn so weiter zu fördern und bestmöglich zu entwickeln. Zharko danke ich für sein Engagement beim TVB und wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft“, so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

„Es war mir eine Ehre und Freude, das TVB-Trikot drei Saisons zu tragen und Teil der Familie des TVB Stuttgart zu sein. Menschen im Verein, Teamkollegen und Fans werden immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg“, äußert sich Zharko Peshevksi.

Zharko Peshevski war im Sommer 2019 von HC Motor Zaporozhye zum TVB gekommen. Der Nordmazedonier, der ausschließlich im Angriff eingesetzt wurde, erzielte wettbewerbsübergreifend in 103 Spielen 237 Tore für den TVB.

In der noch laufenden Saison, seiner dritten Spielzeit im blau-weißen Trikot, kam Peshevski auf 32 Spiele, in denen er 76 Treffer markierte. In der kommenden Saison wird der Kreisläufer für den mazedonischen Erstligisten RF Eurofarm Pelister auflaufen.