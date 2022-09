Allgemeine Verunsicherung: Aus für Roi Sánchez beim TVB Stuttgart

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat sich von seinem Trainer Roi Sánchez getrennt. Interimsweise wird Michael Schweikardt, aktuell beim TVB für das Scouting und die Anschlussförderung verantwortlich, den Trainerposten übernehmen und das Team in den kommenden beiden Heimspielen am Donnerstag gegen den TBV Lemgo und Sonntag gegen den Bergischen HC coachen. „Ich werde jetzt viele Gespräche mit den Spielern führen und versuchen, ihnen die Verunsicherung zu nehmen“, sagte der 39-Jährige am Sonntag bei der kurzfristig angesetzten virtuellen Pressekonferenz. Schweikardt zur Seite stehen werden der Co-Trainer Vicente Alamo und Athletiktrainer Steffen Hepperle.

Das Ende der Treue

23:36 beim THW Kiel, 27:29 gegen den HC Erlangen, 21:31 bei den Füchsen Berlin, 30:43 gegen die Rhein-Neckar Löwen und schließlich das 24:29 beim Aufsteiger VfL Gummersbach: Das waren offensichtlich zu viele Pleiten für Roi Sánchez. Im Februar 2018 hatten die Verantwortlichen des TVB Stuttgart die Zusammenarbeit mit dem damaligen Trainer Markus Baur nach zehn Spielen ohne Punkt beendet. Für den Spanier war nun bereits nach fünf Spielen Schluss.

Zwischen Baur und Sánchez hatte Jürgen Schweikardt die Verantwortung sowohl als Trainer wie auch als Geschäftsführer übernommen – und war froh, dass er sich zur Saison 2021/22 wieder auf seine Haupttätigkeit als Geschäftsführer konzentrieren durfte. Mit Roi Sánchez präsentierte der TVB einen hierzulande recht unbekannten Coach, der mit großem Engagement und Enthusiasmus seinen ersten hauptverantwortlichen Trainerposten in der ersten Bundesliga antrat. Nach der schwächsten Hinrunde in sieben Jahren erste Liga mit nur neun Punkten aus 18 Spielen überwinterte der TVB auf dem drittletzten Rang, lediglich die Tordifferenz trennte ihn von einem Abstiegsplatz. Die ersten Zweifel kamen auf an Sánchez, doch die Entscheidungsträger um Jürgen Schweikardt schworen dem Trainer die Treue.

Nur Heinevetter schlägt ein

Zu Recht, wie sich in der Rückrunde herausstellte. Der TVB stabilisierte sich, holte 15 Punkte aus 16 Spielen, was – isoliert betrachtet – den zehnten Tabellenplatz bedeutete. Das machte Mut für die zweite Saison unter Roi Sánchez, entsprechend lautete das Saisonziel zum ersten Mal nicht nur Ligaverbleib: Platz zwölf in dieser Spielzeit und Rang zehn in der folgenden sollten es sein. Grund für den Optimismus waren die prominenten Neuzugänge, unter anderem der deutsche Nationaltorhüter Silvio Heinevetter, der schwedische Abwehrspezialist Oscar Bergendahl und der Ex-Göppinger Ivan Sliskovic. Sie sollten den TVB auf ein höheres Level hieven.

Das Zusammenspiel ist besorgniserregend

Die Praxis indes sah anders aus: Sliskovic machte verletzungsbedingt noch kein Spiel, Bergendahl ist bisher eher noch ein Fremdkörper. Einzig Heinevetter sorgte für Stabilität. Der überwiegende Rest der Mannschaft fuhr meist neben der Spur – weshalb die Verantwortlichen nun die Reißleine zogen.

„Wir sind leider zu dem Schluss gekommen, dass es im Moment besorgniserregend ist, wie das Zusammenspiel zwischen Team und Trainer funktioniert“, sagte Christian May, Sprecher der Gesellschafter des TVB, bei der Pressekonferenz. „Wir sehen keine andere Möglichkeit, als die Zusammenarbeit zu beenden.“ Das sei schade, weil Roi Sánchez ein wesentlicher Bestandteil des TVB-Konzeptes gewesen sei. „Wir sind etwas überraschend in so eine Situation gekommen.“ Der Verein werde nun mit Nachdruck auf die Suche nach einem Nachfolger gehen.

„Beim Spiel in Gummersbach hat sich gezeigt, dass wir eine enorme Verunsicherung in der Mannschaft haben“, sagte der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. „Es lag sicherlich nicht ausschließlich an Rois Arbeit, dass wir jetzt in dieser Situation sind.“ Es seien viele Dinge zusammengekommen. „Als Verantwortliche für den Verein müssen wir aber schauen, wie wir Impulse setzen können.“ Nun gelte es, die Liste von interessanten Kandidaten zu sichten, die für Sánchez' Nachfolge infrage kämen. „Unter Druck setzen lassen wir uns aber nicht, weil der Trainer die wichtigste Position im Verein ist.“ Zunächst einmal indes ist Michael Schweikardt gefragt.

Roi Sánchez verabschiedete sich am Samstag von der Mannschaft – schweren Herzens, wie er auf Nachfrage dieser Zeitung sagte. Er müsse die Entscheidung aber akzeptieren, so sei es eben im Spitzensport. „Es gibt Dinge, die kannst du nicht kontrollieren, wie Verletzungen oder den Druck, den sich die Mannschaft machte.“ Andererseits habe er sicher auch Fehler gemacht. Vielleicht in der Kaderplanung oder mit dem System, das er spielen lassen wollte. „Ich habe die Mannschaft aber nie unter Druck gesetzt, auch wenn es so ausgesehen hat.“ Sánchez hofft nun, dass die Spieler mit dem Wechsel auf der Trainerposition wieder den Kopf freibekommen. Es seien alles gute Spieler. Er glaube nach wie vor an die Qualität der Mannschaft. Sie sei höher als in der vergangenen Saison.

„Ich muss das alles jetzt erst mal verdauen, für mich analysieren und selbstkritisch sein, was ich falsch gemacht habe – und an meinen Schwächen arbeiten.“ Trotz des unschönen Endes habe er eine schöne Zeit gehabt beim TVB Stuttgart und viel gelernt. „Ich bin überzeugt davon, dass auch Misserfolg einen besser macht“, sagt er. „Das Leben geht weiter.“