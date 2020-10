Ist einer, der vor zehn Jahren das Trikot des TV Bittenfeld getragen hat, immer noch ein Bittenfelder? Zumindest hat Jens Bürkle, Trainer der HBW Balingen-Weilstetten, noch beste Verbindungen zu seinem Ex-Club. Mit dessen Trainer Jürgen Schweikardt pflegt der 39-Jährige seit der Jugendzeit eine ziemlich gute Freundschaft. An diesem Samstag (20.30 Uhr) indes treten die beiden – wieder einmal – zum Duell an: In der Balinger Sparkassen-Arena geht’s um nicht ganz unwichtige