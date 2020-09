Das Finale das Handball-BGV-Cups in der Stuttgarter Porsche-Arena wird ohne den TVB Stuttgart über die Bühne gehen. Im Halbfinale vor 500 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena hatte der TVB bei der 26:27-Niederlage (12:15) am Freitag gegen den HBW Balingen-Weilstetten zwar einige helle Momente. Über das gesamte Spiel hinweg betrachtet, waren die Balinger aber das bessere Team und zogen zurecht ins Endspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ein (Sonntag, 13.15 Uhr). Die Stuttgarter spielen