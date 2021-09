Handball-Torhüter gelten landläufig als ein bisschen verrückt – und es gibt reichlich Beispiele, dass etwas dran ist an dieser These. Allerdings rennen nicht alle aufgeregt übers halbe Spielfeld wie Silvio Heinevetter oder blicken ihre Gegenspieler finster an wie Jogi Bitter. Der neue Mann zwischen den Pfosten des TVB Stuttgart ist ein eher reservierter Zeitgenosse. Doch Tobias Thulin hat einen klaren Plan: Er will zeigen, dass er viel mehr ist als ein Talent.

Ein herbstlich frisches