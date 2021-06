Nach dem 31:30-Sieg beim Bergischen HC am Mittwoch stehen die Chancen des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart auf einen erfolgreichen Saisonabschluss am Sonntag (15.30 Uhr) im letzten Heimspiel aus zweierlei Gründen gut: Erstens scheint der TVB trotz des vorzeitigen Ligaverbleibs noch motiviert zu sein. Zweitens kommt mit der MT Melsungen der Lieblingsgegner nach Stuttgart. Endgültig entschieden ist derweil, dass der TVB in der kommenden Spielzeit sämtliche 17 Heimpartien in der