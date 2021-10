Am Sonntag haben sich die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart und des HBW Balingen-Weilstetten in der Stuttgarter Porsche-Arena ein heißes Derby geliefert – mit dem besseren Ende für den TVB. Zwei Stuttgarter Spieler sind tags darauf schon wieder vor Ort zugange: Bei der „Aktiv-Pressekonferenz“ vor der Hallenradsport-Weltmeisterschaft in knapp zwei Wochen treten der Torhüter Tobias Thulin und der Linksaußen Alexander Schulze im Strafstoß-Duell gegen die deutschen Radball-Meister Bernd und