Der Druck ist weg, ärgert der TVB Stuttgart die SG Flensburg-Handewitt?

Nach der Niederlage des HBW Balingen-Weilstetten am vergangenen Donnerstag kann der TVB Stuttgart nur noch theoretisch aus der ersten Handball-Bundesliga absteigen. In seinem viertletzten Saisonspiel an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) könnte der TVB mit einem Sieg auch rechnerisch alles klarmachen. Das Problem: Mit der SG Flensburg-Handewitt gastiert eines der vier besten Teams der Liga in der Porsche-Arena. „Wir können ohne Druck spielen“, sagt der TVB-Trainer Roi Sánchez. „Irgendwann möchten wir auch mal eine Top-Mannschaft schlagen.“

Kein hoher Puls mehr

Die aktuelle Situation des TVB dürfte auch den Puls der größten Pessimisten kaum in die Höhe treiben. Vier Spieltage vor Schluss hat das Zittern um den Ligaverbleib ein Ende. Es müsste schon alles zusammenkommen, damit es den TVB doch noch erwischt. Er dürfte aus seinen Partien gegen die SG Flensburg-Handewitt, gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke, beim HSV Hamburg und gegen die MT Melsungen keinen Punkt mehr holen. Und der Tabellenvorletzte HBW Balingen-Weilstetten müsste seine drei Spiele beim designierten Meister SC Magdeburg, gegen den Dritten Füchse Berlin und beim HC Erlangen gewinnen – kaum vorstellbar.

Sollte dieser Fall eintreten, hätte der TVB immer noch den Vier-Punkte-Vorteil gegenüber GWD Minden. Das Team von Trainer Frank Carstens spielt in Berlin, gegen Erlangen und die HSG Wetzlar.

Weiter punkten und gut spielen

Mit derartigen Rechenspielen beschäftigt sich der Stuttgarter Trainer nicht mehr. „Wir sind zu 99 Prozent durch“, sagt Roi Sánchez. Trotz der komfortablen Lage möchte er von seinem Team im Saisonendspurt noch etwas sehen. „Wir möchten weiter punkten und gut spielen.“

Zuletzt ist das nicht gelungen. Zumindest war der TVB nicht gut genug, um Zählbares aus Lemgo (30:33) mitzunehmen. Dabei sind die Chancen sehr gut gewesen, schließlich hatte der Gegner kaum noch Rückraumspieler zur Verfügung. „Wir haben die Punkte ganz klar verschenkt“, sagt Sánchez. „Wir waren eigentlich, außer im Rückzug, in allen Bereichen ganz gut.“ Zum Verhängnis geworden seien die vielen Ballverluste. „Wir wollten schnell spielen, um den Gegner müde zu machen.“ Diese Taktik ging nach hinten los, weil der TVB zu viele Fehler machte und das konterstarke Lemgo sich nicht zweimal bitten ließ. Zudem war Sánchez auch mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung in der Schlussphase nicht zufrieden.

Kein Vatertagsausflug der Flensburger

Alles passen muss für den TVB, will er am Donnerstag die große Überraschung schaffen. Die SG Flensburg-Handewitt hat sich zwar am Sonntag mit der 27:28-Niederlage gegen den THW Kiel – bei vier Punkten Rückstand – aus dem Rennen um Platz zwei und damit die Qualifikation für die Champions League mehr oder weniger verabschiedet. Zum Vatertagsausflug wird das Team von Trainer Maik Machulla aber wohl kaum in den Süden reisen. Dass die SG zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter SC Magdeburg rangiert, sei auch auf ihr großes Verletzungspech zurückzuführen, sagt Roi Sánchez. So spielt aktuell der Rückraum mit Jim Gottfridsson, Mads Mensah Larsen und Teitur Orn Einarsson nahezu 60 Minuten. Allen voran die ersten beiden (Weltklasse-)Akteure erledigen ihre Aufgabe hervorragend, auch auf den anderen Positionen hat Machulla Top-Spieler zur Verfügung.

Das Torhüterduo Benjamin Buric/Kevin Møller ist wohl das beste der Liga, ansonsten ragen vor allem der deutsche Nationalmannschafts-Kreisläufer Johannes Golla sowie die Außen Hampus Wanne und Lasse Svan hervor.

„Wir freuen uns auf Flensburg“, sagt Sánchez. „Irgendwann wollen wir auch mal ein Team von den ersten vier, fünf Plätzen schlagen. Vielleicht gelingt es uns.“ Aller Voraussicht nach immer noch nicht mithelfen kann Adam Lönn (Fußverletzung). Sechs Spiele verpasste der schwedische Rückraumspieler seit dem 31. März.

Info

Knapp 4000 Tickets fürs Spiel gegen die SG Flensburg sind verkauft. Es gibt noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse (Donnerstag ab 17.30 Uhr). Im letzten Heimspiel am Sonntag, 12. Juni, gastiert die MT Melsungen (15.30 Uhr).