Entspannt lehnt sich Primoz Prost im Terrassenstuhl des Hotels Theresa in Zell am Ziller zurück. Es sieht so aus, als fühle sich der Neuzugang des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart sehr wohl im Kreise seiner neuen Kollegen, die im Trainingslager im schönen Zillertal zum ersten Mal ein paar Tage zusammen sind. Vor gut einem Jahr war die Laune des ehemaligen slowenischen Nationaltorhüters dagegen ziemlich im Keller.

Das lag nicht in erster Linie daran, dass FA Göppingen nach sechs