Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat im so wichtigen, so genannten Vier-Punkte-Spiel, einen souveränen Auftritt hingelegt. Vor nur 1922 Zuschauern in der Porsche-Arena, 3100 waren zugelassen, besiegte das Team von Trainer Roi Sánchez den Tabellenletzten GWD Minden hochverdient mit 35:31 (20:15). Ein bedeutender Faktor in seinem zweiten Spiel für den TVB war der neue Torhüter Ivan Pesic, der wichtige Bälle parierte.

Eigentlich hatte der TVB stets die Kontrolle über die zuletzt