Als Nachrücker bei der vom Coronavirus bestimmten Handball-EM in Ungarn und der Slowakei hat Patrick Zieker (29) einen aufregenden Jahresanfang hinter sich. Gute Nerven braucht der deutsche Nationalspieler in den kommenden dreieinhalb Monaten im Abstiegskampf mit dem TVB Stuttgart. „Wir wissen, dass wir endlich liefern müssen“, sagt der Linksaußen im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Thomas Wagner vor dem Spiel gegen den Bergischen HC am Samstag (20.30