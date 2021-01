Die Schweiz ist sportbegeistert, der Handball indes spielt eher eine Nebenrolle. Das könnte sich nun ändern: Bei der Weltmeisterschaft in Ägypten verblüffte das Team um den Mannheimer Spielmacher Andy Schmid mit starken Auftritten. Gegen den sechsfachen Weltmeister Frankreich schrammten die Schweizer beim 24:25 knapp an der Sensation vorbei, gegen Island setzten sie sich mit 20:18 durch. Einen großen Anteil am erfolgreichen Auftreten hatte Samuel „Samu“ Röthlisberger, Abwehrchef beim TVB