Neun Spiele hat Johannes Bitter dem Handball-Erstligisten TVB Stuttgart wegen einer Meniskus-Operation gefehlt. Gegen die Füchse Berlin an diesem Mittwoch in der Porsche-Arena (19 Uhr) wird der deutsche Nationaltorhüter zum Team zurückkehren. Ob es schon zu einem Einsatz reichen wird, ist allerdings fraglich. Womöglich aber braucht der TVB den 38-Jährigen dringender denn je: Primoz Prost hat sich im Spiel in Hannover einen Finger ausgekugelt und immer noch starke Schmerzen.

27 Punkte