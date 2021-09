Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart fiebert dem ersten Heimspiel in dieser Saison an diesem Donnerstag (19 Uhr) in der Stuttgarter Porsche-Arena entgegen. Es ist ein Stück weit die Rückkehr zur Normalität. 5000 Zuschauer sind gegen FA Göppingen zugelassen – die Sehnsucht der Fans indes auf ein Live-Spektakel hält sich in Grenzen. Der TVB rechnet mit 3500 Besuchern. „Das ist erst einmal okay unter den jetzigen Bedingungen“, sagte der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt bei der