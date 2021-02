Welchen immensen Einfluss das Selbstvertrauen auf die sportliche Leistung hat, lässt sich in diesen Tagen hervorragend beim Handball-Erstligisten TVB Stuttgart beobachten. Von den teilweise glanzvollen Auftritten im Oktober und November vergangenen Jahres ist das Team meilenweit entfernt. „Wir müssen dringend den Reset-Knopf finden“, sagt der Trainer Jürgen Schweikardt nach den beiden Pleiten gegen die Abstiegskandidaten Coburg und Ludwigshafen. Gelingt das schon am Sonntag (16 Uhr) in