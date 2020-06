Vor 25 Jahren war an Profi-Handball im Rems-Murr-Kreis nicht zu denken gewesen. Nun steht der TV Bittenfeld, der seit der Saison 2015/16 unter dem Namen TVB Stuttgart spielt, vor seiner sechsten Saison in der ersten Bundesliga. In einer Serie erinnern wir an den Aufstieg von der Verbandsliga in die Elite-Liga.

Wir müssen vor niemandem Angst haben

Nach Platz vier in der Vorsaison visiert der TVB auch in der Saison 1998/1999 einen Platz in der Spitzengruppe der