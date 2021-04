Die Saison in der ersten Handball-Bundesliga endet am 27. Juni. Das hoffen jedenfalls die Verantwortlichen der HBL (Handball-Bundesliga). Es könnte jedoch eng werden: Nach Corona-Fällen befinden sich komplette Mannschaften in Quarantäne, es gibt nicht mehr viel Spielraum, die Nachholspiele unterzubringen. Deshalb plant die HBL nun eine Verschärfung der Hygienemaßnahmen. Es soll noch mehr PCR-Tests geben, zudem sollen die Dokumentationspflichten verschärft werden. An diesem Mittwoch werden