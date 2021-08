Wer Egon Hanusz im Trainingslager des TVB Stuttgart in Zell am Ziller beobachtet, der bekommt nicht den Eindruck, dass der Ungar erst seit ein paar Tagen zum Kader des Handball-Erstligisten gehört. Er scheint sich wohlzufühlen in der jungen Mannschaft, gestikuliert und lacht viel. Dabei ist vieles neu ist für den 23-Jährigen, der TVB ist der zweite Club in seiner noch jungen Karriere.

Ein bisschen schüchtern fast wirkt er beim Medientag im Zillertal, bei dem der neue Mann – natürlich