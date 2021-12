(twa). Für den TVB Stuttgart ist das Achtelfinale im Pokalwettbewerb des Deutschen Handball-Bundesliga Endstation gewesen. Bei der 30:35-Niederlage (17:18) vor 750 Zuschauern im Heidelberger SNP-Dome zeigte sich der TVB jedoch nach zuletzt schlechten Leistungen wieder von seiner besseren Seite und hielt die Löwen bis zwei Minuten vor dem Ende bei Atem. So ist es eben in engen Spielen: Am Ende gewinnt das Team, das sich in den entscheidenden Momenten weniger Fehler leistet. So war’s auch am