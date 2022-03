Was ist das Beste gewesen am Donnerstag-Spieltag der ersten Handball-Bundesliga aus Sicht des TVB Stuttgart? Eindeutig die Niederlage des Abstiegskonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ansonsten gab’s wenig Positives zu berichten. Die über 60 Minuten hinweg extrem schwache Leistung des TVB bei der 23:33-Schlappe (8:19) bei der TSV Hannover-Burgdorf sorgt wieder einmal für Alarmstimmung im Abstiegskampf. In dieser Form wird es für den TVB kaum reichen zum